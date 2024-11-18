В одной из московских школ почти 50 детей отравились, предположительно, водой из кулера. Учебное заведение закрыли на карантин, сообщает Mash со ссылкой на родителей пострадавших.

В каждом из классов минимум один ученик подхватил норовирус. Их родители говорят, что ребята начали жаловаться на самочувствие с начала прошлой недели, но педагоги «не разрешали забирать детей домой».

У некоторых из ребят 14 ноября начались тошнота и понос, и в каждом классе таких учеников было по 1-2 человека.

По словам детей, незадолго до массового отравления их насторожила вода со странным вкусом, которую они пили из школьного кулера. Родители школьников также уверены, что их дети отравились именно водой из кулера.

Родители уже написали коллективное обращение в прокуратуру.