В Москве возбудили дело из-за возможного отравления школьников водой из кулера

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В Москве возбуждено уголовное дело из-за отравления учеников школы № 1512 в Вешняках. Следователи считают, что дети могли отравиться некачественной водой в школьных кулерах, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на столичный Роспотребнадзор.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В самом учебном заведении приостановили занятия до 24 ноября — причиной стало обнаружение острой кишечной инфекции у учащихся.

На момент закрытия учебного заведения на карантин в поликлинику обратились 30 учеников из дюжины классов. Исследование показало, что у заболевших выявлен РНК норовируса 2 типа.

Причины массового отравления школьников выясняют специалисты.