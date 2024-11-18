В Москве возбудили дело из-за возможного отравления школьников водой из кулера
Массовое отравление учеников московской школы обернулось уголовным делом
В Москве возбуждено уголовное дело из-за отравления учеников школы № 1512 в Вешняках. Следователи считают, что дети могли отравиться некачественной водой в школьных кулерах, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на столичный Роспотребнадзор.
Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В самом учебном заведении приостановили занятия до 24 ноября — причиной стало обнаружение острой кишечной инфекции у учащихся.
На момент закрытия учебного заведения на карантин в поликлинику обратились 30 учеников из дюжины классов. Исследование показало, что у заболевших выявлен РНК норовируса 2 типа.
Причины массового отравления школьников выясняют специалисты.