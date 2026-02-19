Расчленивший россиянина в Таиланде заявил на суде, что все произошло случайно

Один из двух россиян, обвиняемых в расправе над владельцем тайского наркошопа Михаилом Е., заявил, что убийство произошло по неосторожности во время драки, сообщает Baza .

На скамье подсудимых оказались Ярослав Д. и Дмитрий М. В ходе судебного заседания им было предъявлено обвинение в убийстве и расчленении 30-летнего Михаила Е., с которым они отправились на деловую встречу, после чего он исчез.

Дмитрий частично признал вину. По его словам, пострадавший был убит случайно во время драки.

Однако мать Михаила в эту версию не поверила. Она сослалась на записи с видеокамер, на которых видно, как Ярослав и Дмитрий поочередно вывозили останки тела ее сына на скутере, чтобы спрятать их.

Также женщина уверяет, что после пропажи Михаила неизвестные прислали ей сообщения с требованием выкупа. Она предъявила скрин переписки. Еще в ходе заседания была предъявлена запись телефонного разговора между Ярославом и матерью убитого. На ней слышно, как мужчина пообещал участвовать в поисках Михаила.

Мать убитого настаивает, чтобы преступникам избрали высшую меру наказания — смертную казнь.

Владелец тайского наркошопа, 30-летний Михаил Е., пропал в Паттайе после встречи с бизнес-партнерами в начале января. Его убили, а тело расчленили и захоронили в пяти разных местах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.