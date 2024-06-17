Расчет ТОС-1А «Солнцепек» выжигает позиции ВСУ под Соледаром

Военное ведомство опубликовало кадры работы «Солнцепека». На видеозаписи видно, что расчет работает в ночное время суток. Все выпущенные снаряды достигли цели.

Сокрушительные удары нанесли 220-мм термобарическими снарядами. Это дало возможность выжечь углубленные укрытия, опорные и наблюдательные пункты ВСУ, а также схроны с боеприпасами.

Ранее ВС РФ ударили по месту дислокации бойцов ВСУ в селе Малая Токмачка и по заводу с военной техникой в Орехове на подконтрольной Киеву территории Запорожья. В поселке городского типа Пологи слышали взрыв в нескольких километрах от прилета. Удар в городе был по территории, где располагается радиовышка.