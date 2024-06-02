Ракету «Нептун» ВСУ уничтожили над Белгородской областью
Фото - © Пуск противокорабельной ракеты «Нептун»/President.gov.uaPresident.gov.ua
Средства ПВО России сбили противокорабельную ракету «Нептун» над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо этого, над регионом уничтожили три дрона ВСУ. Ракету и беспилотники сбили в период с 16:05 до 16:20 2 июня по московскому времени.
Ранее около 12:00 по Москве 2 июня Вооруженные силы Украины снова пытались нанести удар по Белгородской областью беспилотником самолетного типа, но потерпели поражение,
ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.