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Ракету «Нептун» ВСУ уничтожили над Белгородской областью

Происшествия
Пуск противокорабельной ракеты «Нептун»

Фото - © Пуск противокорабельной ракеты «Нептун»/President.gov.uaPresident.gov.ua

Средства ПВО России сбили противокорабельную ракету «Нептун» над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, над регионом уничтожили три дрона ВСУ. Ракету и беспилотники сбили в период с 16:05 до 16:20 2 июня по московскому времени.

Ранее около 12:00 по Москве 2 июня Вооруженные силы Украины снова пытались нанести удар по Белгородской областью беспилотником самолетного типа, но потерпели поражение,

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.