Ракету «Нептун» ВСУ уничтожили над Белгородской областью

Помимо этого, над регионом уничтожили три дрона ВСУ. Ракету и беспилотники сбили в период с 16:05 до 16:20 2 июня по московскому времени.

Ранее около 12:00 по Москве 2 июня Вооруженные силы Украины снова пытались нанести удар по Белгородской областью беспилотником самолетного типа, но потерпели поражение,

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.