В небе над Белгородской областью сбили беспилотник ВСУ самолетного типа

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Около 12:00 по Москве Вооруженные силы Украины снова пытались нанести удар по Белгородской областью беспилотником самолетного типа, но потерпели поражение, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Дежурные средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа над регионом. В настоящее время сообщений о пострадавших, погибших и разрушениях в результате падения обломков вражеского объекта не поступало.

Украина уже несколько раз атаковала российский регион 2 июня. Ранее ВС РФ сбили еще несколько беспилотников над областью.

Однако одно из террористических вторжений привело к гибели замглавы администрации Корочанского района Игоря Нечипоренко. Он получил смертельные травмы в результате взрыва, спровоцированного действиями ВСУ.