Ракета летит в сторону Украины из Капустина Яра

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СМИ сообщили о запуске еще одной ракеты в сторону Украины из Капустина Яра

Украинские СМИ сообщили, что из Капустина Яра запущена еще одна ракета, которая летит в сторону их страны, пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны» .

Предварительно известно, что время полета запущенной ракеты составляет три минуты.

На территории всей Украины объявлен режим воздушной тревоги.

21 ноября в Сети распространилась информация, что российские военные впервые применили для удара по Украине новую экспериментальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Звук взрыва попал на видео, он прокатился несколькими раскатами подряд.

Позже Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что по Днепру могли ударить не межконтинентальной баллистической «Рубеж», но «чем-то новым». Независимого подтверждения возможного использования российской межконтинентальной ракеты «Рубеж» на Украине нет.