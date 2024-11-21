Ракета летит в сторону Украины из Капустина Яра
Фото - © скриншот/Пресс-служба Минобороны РФ
Украинские СМИ сообщили, что из Капустина Яра запущена еще одна ракета, которая летит в сторону их страны, пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
Предварительно известно, что время полета запущенной ракеты составляет три минуты.
На территории всей Украины объявлен режим воздушной тревоги.
21 ноября в Сети распространилась информация, что российские военные впервые применили для удара по Украине новую экспериментальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж». Звук взрыва попал на видео, он прокатился несколькими раскатами подряд.
Позже Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что по Днепру могли ударить не межконтинентальной баллистической «Рубеж», но «чем-то новым». Независимого подтверждения возможного использования российской межконтинентальной ракеты «Рубеж» на Украине нет.