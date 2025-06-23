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Радиостанция «Судного дня» передала 4 сообщения перед ударом Ирана по базам США

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка» или «Радио Судного дня», передала в эфир 4 сообщения перед началом иранской операции против базы Соединенных Штатов в Катаре, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Так, в понедельник в 11:17 по московскому времени в эфире прозвучало сообщение «НЖТИ 72753 клинок 0979 2679 мысовьюк 9812 8351».

Затем в 12:33 прозвучало второе сообщение «НЖТИ 61163 бобина 3725 2902». В 14:25 по Москве радиостанция передала 3-е сообщение «НЖТИ 03011 панировка 5821 6631».

В 15:40 в эфире прозвучало последние сообщение «НЖТИ 70257 отнятье 6079 0078».

Ранее издание Axios сообщало, что Иран в ответ на удары США по трем ядерным объектам атаковал американскую военную базу Аль-Удейд в Катаре. Всего Тегеран выпустил 6 ракет. Иранская гостелерадиокомпания подтвердила операцию против американской военной базы.