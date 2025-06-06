Работу аэропортов Жуковский и Домодедово вновь ограничили

В аэропортах Московского региона Жуковский и Домодедово вновь введены ограничение на прием и выпуск рейсов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ранее в пятницу аэрогавани уже закрывали для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Кроме того, временные ограничения также действуют в аэропорту Калуги.

Над Московским регионом были уничтожены 4 украинских беспилотника.

На местах падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.