Работника «Вкусно и точка» оштрафовали за песни Муцураева* на 180 тыс рублей

В Москве правоохранительные органы выявили многочисленные нарушения в социальных сетях 27-летнего Александра М., работающего в сети быстрого питания «Вкусно и точка». Против молодого человека Бабушкинский суд зарегистрировал 39 административных дел, его оштрафовали на 180 тыс. рублей, сообщает «Осторожно, новости» .

Большинство нарушений мужчины связаны с публикацией запрещенной символики на странице «ВКонтакте» — таких протоколов составлено 31. Кроме того, мужчину обвиняют в оскорблении религиозных символов (5 протоколов) и пропаганде нетрадиционных отношений (1 протокол). Сотрудник центра по противодействию экстремизму обнаружил эти материалы в начале сентября.

Минимальная сумма штрафов, которую придется выплатить Александру, составит около 180 тыс. рублей. Среди нарушений также фигурирует распространение песен Тимура Муцураева*.

Суд уже вынес решения по большинству дел в отношении Александра, наложив на него штрафы в размере 183 тыс. рублей. Однако в ближайшие дни предстоит еще 10 судебных заседаний. Среди обвинений фигурирует создание и распространение материалов экстремистского характера, в частности, композиций чеченского певца Муцураева*.

По словам источника, Александр признал свою вину на каждом заседании и впоследствии удалил свой аккаунт. При этом в отношении фотографий суд не уточнил, какие именно элементы были признаны нарушающими закон.

* Записи песен автора и исполнителя Тимура Муцураева включены в список экстремистских материалов Минюста РФ.

