Работника спецполка МВД Подмосковья арестовали за взятку от кассира алкомаркета

Работника спецполка МВД Подмосковья задержали за взятку, полученную от кассира алкомаркета. У мужчины не было документов о регистрации по месту жительства, и силовик согласился не обращать на это внимание за 3 тыс. рублей, сообщает Baza .

Работник службы безопасности алкомаркета на Перервинском бульваре в Москве пожаловался на правоохранителя в силовые структуры. В магазин пришел мужчина в форме работника полиции, показал удостоверение и устроил проверку документов.

Сотрудника алкомаркета по имени Угли силовик вывел на улицу, поскольку у него были проблемы с регистрацией. Когда к магазину прибыли сотрудники полиции, проверяющий документы поспешил уйти и не стал задерживать приезжего.

Силовика догнали. Выяснилось, что это прапорщик, который служит в спецполку Московской области. За отсутствие документов о регистрации правоохранитель потребовал от мужчины 3 тыс. рублей. Средства были переведены на банковскую карту супруги «проверяющего».

На полицейского из спецполка подмосковного МВД открыли уголовное дело. Силовики считают, что он злоупотребил полномочиями. Его могут посадить в тюрьму на срок до четырех лет.

Ранее автоблогер Ахмед Венгалби пытался дать взятку сотруднику ГАИ и был задержан.