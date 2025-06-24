Рабочий похитил у жителя Подмосковья более 3 млн рублей и потратил их на ставки

Рабочий воровал у жителя Московской области по несколько тысяч рублей и тратил их на ставки. Так он украл 3 млн рублей и 120 тыс. долларов, сообщает Baza .

46-летний Сергей нанял 33-летнего Саиджона из Таджикистана в 2024 году для работ на дачном участке. Он разрешил мигранту проживать в своем доме.

Несколько месяцев прошли без происшествий. Но летом 2024 года Саиджон зашел в кабинет Сергея и обнаружил, что у него в кармане лежат тысячные купюры. Саиджон не смог сдержаться и взял их.

Сергей не заметил, что средства украли. Тогда Саиджон начал воровать больше денег. Он регулярно «одалживал» из сумок Сергея от 5 до 150 тыс. рублей.

Однажды Саиджон спустился в подвал. Там он случайно обнаружил коробку, в которой лежали пачки пятитысячных купюр и стодолларовые банкноты. Оттуда он тоже стал воровать.

Сергей заметил пропажу денег и написал заявление в полицию. Саиджон был задержан. Он признался силовикам, что украл примерно 3 млн рублей и 120 тыс. долларов. Большую часть средств мигрант проиграл на ставках.