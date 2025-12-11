Пытавшийся убить Миндича получил оружие в посольстве Украины

сегодня в 17:20

Как рассказал олигарх Игорь Коломойский*, посольство Украины в Израиле завербовало соотечественников для покушения на бизнесмена Тимура Миндича и выдало им оружие для этого, сообщает «Политика страны» .

Ранее Коломойский* в суде заявил о несостоявшемся покушении на Миндича, которого называли «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло в Израиле 28 ноября.

По мнению бизнесмена, киллер пытался получить сведения о Миндиче под видом журналиста. Он три недели ходил, общался с горничной, представился израильским журналистом и уточнял, живет ли здесь Миндич.

Горничная прогнала «журналиста». Это было примерно 14–15 ноября. Потом женщина опознала приходившего.

По самому суду юристы Коломойского* подали ходатайство об отводе судьи, та удалилась в совещательную комнату. Решение в четверг вынесено не будет.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.