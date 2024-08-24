ПВО отразила атаку украинского беспилотника на Воронежскую область
Мужчина ранен при атаке беспилотника ВСУ на Воронежскую область
Мужчина ранен при атаке беспилотника ВСУ на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев.
Над территорией Воронежской области ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа.
«По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее ночью в субботу при атаке БПЛА был ранен мирный житель в Белгородской области.