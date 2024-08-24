ПВО отразила атаку украинского беспилотника на Воронежскую область

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Мужчина ранен при атаке беспилотника ВСУ на Воронежскую область

Мужчина ранен при атаке беспилотника ВСУ на Воронежскую область, сообщил губернатор Александр Гусев.

Над территорией Воронежской области ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа.

«По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее ночью в субботу при атаке БПЛА был ранен мирный житель в Белгородской области.