Путин: Российские военные заблокировали группировки ВСУ под Купянском

Российские силы заблокировали около 15 тысяч украинских военных под Купянском

Российские силы заблокировали две группировки ВСУ численностью около 15 тысяч человек под Купянском. заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии форума «Валдай».

«На купянском направлении… два очага блокирования. В одном очаге украинские войска прижаты к водохранилищу, где-то около 10 тыс. группировка заблокирована. В другом, под Купянском, около 5 тыс., — сказал российский лидер.

ВСУ находятся в окружении и «пытаются навести понтонные переправы», чтобы эвакуироваться, но «наша артиллерия их мгновенно уничтожает», отметил глава государства.

Ранее Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область было инициировано Западом.