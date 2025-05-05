«Пусть на родину валит»: в Москве юноши не пустили в лифт мать с ребенком

В Москве юноши отказались пустить в лифт мать с ребенком из-за национальности

В московском ТЦ «Калейдоскоп» двое подростков отказались уступить лифт матери с коляской из-за ее национальности. По словам женщины, она заняла место раньше юношей, но они ответили ей фразой «вали на родину», утверждают «Осторожно, новости» .

Словесная перепалка произошла в торговом центре на улице Сходненская. Женщина по имени Наргиз заявила, что была с ребенком и ждала лифт, когда в него вошли двое юных парней. По словам Наргиз, несовершеннолетние не пропускали ее, хотя она занимала место раньше и до этого уступила его пожилой женщине.

«Я не буду [уступать] из принципа, потому что пусть валит на родину! <…> Не-не, пусть на родину валит, если что-то не нравится», — говорили подростки.

После этого за женщину вступился прохожий, и парни пропустили мать с ребенком в лифт.

По словам Наргиз, она живет в России с детства. После конфликта женщина призналась, что ранее комплексовала из-за своей азиатской внешности.

«Раньше вокруг было мало азиатов, и на этом фоне была травма непринятия себя», — рассказала Наргиз.