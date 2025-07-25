«П****ц, у нас весь подъезд обрушился»: первые минуты после взрыва в Саратове

Появилось видео первых минут после взрыва в доме в Саратове

Жилец из дома в Саратове, который находится по соседству с поврежденным из-за взрыва зданием, снял видео первых минут трагедии. Он эмоционально прокомментировал произошедшее. Видеоролик опубликовала Baza .

«П****ц, у нас весь подъезд обрушился, я такого в жизни не видел», — сказал мужчина за кадром, снимая разрушенный подъезд соседнего дома.

Он также отметил, что уже приехали пожарные.

По словам очевидца, у него в квартире выбило стекла, а ему самому повезло не пострадать, так как он в это время сидел за холодильником.

Взрыв произошел в пятницу в доме 2 по улице им. Ф.А. Блинова в Саратове. Известно о трех погибших. На месте ЧП работают спасатели.

Из-под завалов уже достали первую спасенную — пятилетнюю девочку. Ее придавило плитой. Потом вытащили еще 10 человек.