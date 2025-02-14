Прожигали деньги: в США аферисты развели криптоинвестора на 230 млн долларов

В Соединенных Штатах двое сингапурцев-нелегалов получили 230 млн долларов от криптоинвестора, представившись сотрудниками службы безопасности Google. Аферистов задержали, когда они «прожигали» украденные деньги, сообщает Baza .

Мэлоуни Лэм и Жандиэль Серрано отследили криптоинвестора из Вашингтона с тысячами биткойнов на кошельках и принялись его обрабатывать, представившись сотрудниками службы безопасности Google. Сингапурцы получили доступ к аккаунту инвестора и перевели на «безопасный счет» около 3 млн долларов.

Затем мошенники убедили американца установить программу для удаленного доступа, что позволило им заполучить остальные средства. Всего они получили 4,1 тыс. биткойнов на сумму 230 млн долларов, которые распределили по нескольким кошелькам, скрывая свое местонахождение с помощью VPN.

Сингапурцы тратили украденные деньги на спорткары, ночные клубы и дорогую одежду. Лэм арендовал частный самолет и особняк в Майями, а также купил часы стоимостью 2 млн долларов.

Однако Серрано допустил ошибку, внося средства на биржу TradeOgre с IP-адреса своего дома в Калифорнии. Его арестовали в аэропорту Лос-Анджелеса, когда он возвращался с девушкой с Мальдивских островов. При этом девушке удалось предупредить Лэма, но парень все равно был арестован.

Правоохранительные органы до сих пор не нашли все спорткары Лэма и 100 млн долларов из украденной суммы. Удалось обнаружить лишь около 70 млн долларов, еще 20 млн Серрано обещал вернуть.

Лэм заключил сделку со следствием и начнет работать в отделе кибербезопасности американской компании вместо тюрьмы. Судьба его сообщника неизвестна.

Ранее стало известно, что 44-летний житель Петербурга 10 лет разводил женщин на деньги. Общая сумма ущерба превысила 34 млн рублей.