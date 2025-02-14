Аферист с сайта знакомств: житель Петербурга 10 лет разводил женщин на деньги

В Северной столице завершилось предварительное расследование уголовного дела против 44-летнего мужчины, обвиняемого в серии «брачных» афер. В ближайшее время дело будет передано в суд, сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фигурант вышел на свободу более 10 лет назад после отбывания наказания за прежние преступления. Однако вскоре он вновь вернулся к мошенническим схемам. Мужчина создавал профили на сайтах знакомств под вымышленным именем и общался с женщинами из России. После нескольких встреч он предлагал им завести семью, используя психологические манипуляции для получения согласия.

Жертвы частенько помогали ему финансово, одалживая деньги, оформляя кредиты или продавая имущество. После получения средств мошенник исчезал и больше не выходил на связь.

На протяжении 10 лет ему удалось обмануть 24 женщины, в том числе из Петербурга. Сумма общего ущерба превысила 34 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по каждому эпизоду мошенничества. Мужчина частично признал свою вину и был помещен под стражу.