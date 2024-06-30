Проводник сошедшего в Коме поезда: первые мысли были об эвакуации

Проводник Михаил Омельченко отметил, что первыми мыслями после схода поезда в Коми было эвакуировать людей из части поезда, которая пострадала. Сориентироваться в сложной ситуации мужчине помог 20-летний опыт работы спасателем и специальная подготовка, сообщает РИА Новости .

По словам проводника, он был в щитовой, когда начались резкие толчки. Поезд резко затормозил и остановился.

«Я подумал, что, машинист пытался избежать столкновения. То есть я понял, что случилась нештатная ситуация, но всего масштаба тогда еще не ощущал. Поезд остановился, я вышел в коридор, пассажиры – тоже», - поделился он.

Омельченко рассказал, что первые минуты после остановки состава он начал спрашивать у пассажиров, все ли в порядке. Он сказал, чтобы никто не переживал и не паниковал. Затем проводник вышел в тамбур, где увидел, что часть вагонов находится на боку. О произошедшем мужчине рассказала коллега. Они все вместе вышли.

«Первые две секунды не осознаешь, что с такой мощью может такое произойти», - добавил он.

26 июня вечером девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов. Пострадали в результате данного ЧП 46 человек. Возможно, причиной инцидента стало размытие железнодорожной насыпи.