Американского музыканта и продюсера P. Diddy обвинили в новых изнасилованиях, поданы пять судебных исков, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC News.

Суд Нью-Йорка принял к рассмотрению пять исковых заявлений по обвинению в изнасилованиях. По данным телеканала, предполагаемые преступления произошли с 1995 по 2021 год.

Заявители требуют возмещения ущерба, сумма отступных не указана.

P. Diddy уже находится под стражей по делу о торговле людьми для сексуального рабства и организации проституции.

В России считают, что скандал с музыкантом инициировали спецслужбы, которые негласно курировали его «вечеринки» с участием американской элиты.