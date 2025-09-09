Просят назвать код из СМС: лжевоенкомы разводят молодых москвичей по телефону

В столице мошенники придумали новую схему обмана. В этот раз жертвы — молодые парни. Им звонят лжевоенкомы, а в результате разговора просят назвать код из СМС, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Мошенники представляются сотрудниками центрального военкомата. Они якобы вызывают парней посетить учреждение, чтобы уточнить данные документов и передать справки для отсрочки.

Заботливые «военкомы» предлагают молодым людям зарегистрироваться на сайте «Реестр повесток», чтобы избежать очередей. По их словам, услуга дает возможность записаться на прием через «Госуслуги». В процессе диалога они просят сообщить код из СМС.

Юристы напомнили, что сотрудники военкоматов или Единой цифровой платформы (ЕЦП) никогда не просят продиктовать коды или записаться в очереди через «Госуслуги».

Ранее сотрудники МВД России рассказали о новой тактике телефонных мошенников. Злоумышленники часто пытаются заставить потенциальную жертву самостоятельно позвонить по фальшивому номеру телефона, который якобы принадлежит участковому полицейскому, после чего получают доступ к личным данным и средствам людей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.