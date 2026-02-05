Просили не переводить деньги: опубликована запись разговора Долиной с банком

Mash опубликовал эксклюзивную запись разговора певицы Ларисы Долиной с банком. Сотрудники организации уговаривали ее не переводить деньги, но она сказала, что действует по своей воле.

Операторы блокировали подозрительные переводы на крупную сумму денег. На записи слышно, что сотрудник банка прямо спрашивал, не звонят ли исполнительнице с просьбами отправить деньги. Долина по инструкции аферистов заверила, что никто ее ни о чем не просил.

В одном из разговоров становится понятно, что банк сначала не дал ей перевести 4,5 млн рублей неизвестным лицам.

Злоумышленники установили на телефон артистки шпионское приложение. Они месяцами слушали ее разговоры с близкими, знали о действиях и передвижениях. Недавно Долина признала, что за ее семьей действительно следили.

Сейчас аферисты пытаются продать шестичасовую запись развода певицы. Они просят за нее минимум 580 тыс. рублей в крипте.

Ранее мошенники обманом заставили Долину продать свою квартиру в центре Москв. Затем артистка якобы отправила средства аферистам. После этого оспорила право собственности, поскольку была под влиянием мошенников. Долиной вернули право собственности. Покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья. Но затем дошла до Верховного суда и вернула себе право собственности на квартиру.

