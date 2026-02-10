Прощание с убитым 9-летним мальчиком из Петербурга состоится 11 февраля

В Санкт-Петербурге прощание с пропавшим и убитым девятилетним Пашей пройдет 11 февраля, сообщает RT .

Ориентировочно церемония начнется в 13 часов. Она состоится на Южном кладбище.

38-летний Петр Ж. заманил мальчика 30 января на парковке торгового центра. Там он «дежурил» на белой иномарке и предлагал детям интим за деньги. После задержания он пренебрежительно отозвался о трагедии. А после убийства пошел на свидание с девушкой, которой признался, что его ищут полицейские.

По словам убийцы, мальчик якобы шантажировал его, угрожал рассказать полиции о нездоровом интересе к себе, а также просил деньги за молчание.

