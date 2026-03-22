Пропавшего в Красноярском крае экс-спецназовец убить медведь

В районе поисков пропавшего в Красноярском крае экс-спецназовца заметили медведя, мужчина мог стать жертвой хищника, сообщает SHOT .

Медведя увидели в районе скалы Китайская стенка, животное заснял беспилотник. По словам местных жителей, в их краях уже проснулись эти хищники. Люди не исключают, что на 55-летнего экс-спецназовца мог напасть медведь.

9 марта мужчина отправился в поход в парке Красноярские Столбы и пропал.

О пропаже экс-спецназовца стало известно 15 марта. При этом 10 марта мужчина должен был встретить жену в аэропорту, но не пришел туда. 20 марта волонтеры перестали искать пропавшего силовика.

