Пропавшего чемпиона мира по прыжкам нашли мертвым в ЮАР с ранами от пуль

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В ЮАР нашли тело без вести пропавшего спортсмена Фрайтага с ранами от выстрелов

Чемпион мира по прыжкам в высоту из Южной Африки Жак Фрайтаг две недели подряд считался без вести пропавшим, пока в ЮАР не нашли его тело со следами выстрелов, точная причина смерти спортсмена выясняется, сообщает Life.ru .

О смерти 43-летнего спортсмена сообщила Международная ассоциация легкоатлетических федераций. В настоящее время в обстоятельствах гибели Фрайтага разбирается полиция Южно-Африканской Республики.

Жак Фрайтаг установил рекорд Африки по прыжкам в высоту, поднявшись на 2,38 метра от земли. Эту отметку на сегодняшний день пока никто не смог перепрыгнуть.

Ранее сообщалось, что в апреле скончался нижегородский футболист Алексей Заболотный. Причиной смерти стали последствия продолжительной болезни.