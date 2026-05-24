Пропавшего актера Netflix Маклина нашли мертвым в Канаде

07:44

В канадском районе Лайонс-Бей нашли и опознали останки 45-летнего актера американской компании Netflix Стюарта Маклина, сообщает ИА Регнум .

Об обнаружении тела артиста рассказала Канадская телерадиовещательная корпорация (CBC).

Как отметил агент актера Джоди Каплан, он представлял Стюарта Маклина свыше 10 лет. Артист был уважаемым и почитаемым членом кино− и телесообщества Ванкувера.

Маклина в последний раз видели 15 мая возле его дома. 18 мая заявление о его исчезновении пожали в полицию. Тогда и начались поиски. Останки обнаружили в районе проживания артиста.

Сейчас полиция рассматривает разные версии трагедии, расследование смерти актера продолжается.

Его фильмография насчитывает свыше 35 проектов. Известность Маклину принесли роли в сериалах «Вирджин Ривер» и «Убийство в маленьком городке».

