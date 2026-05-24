Пропавшего актера Netflix Маклина нашли мертвым в Канаде
В канадском районе Лайонс-Бей нашли и опознали останки 45-летнего актера американской компании Netflix Стюарта Маклина, сообщает ИА Регнум.
Об обнаружении тела артиста рассказала Канадская телерадиовещательная корпорация (CBC).
Как отметил агент актера Джоди Каплан, он представлял Стюарта Маклина свыше 10 лет. Артист был уважаемым и почитаемым членом кино− и телесообщества Ванкувера.
Маклина в последний раз видели 15 мая возле его дома. 18 мая заявление о его исчезновении пожали в полицию. Тогда и начались поиски. Останки обнаружили в районе проживания артиста.
Сейчас полиция рассматривает разные версии трагедии, расследование смерти актера продолжается.
Его фильмография насчитывает свыше 35 проектов. Известность Маклину принесли роли в сериалах «Вирджин Ривер» и «Убийство в маленьком городке».
