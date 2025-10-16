Пропавшая в Мьянме гражданка Белоруссии найдена мертвой

Связь с ней пропала 4 октября. Белоруска хотела работать за границей и отправилась из Петербурга на собеседование в Бангкок в качестве модели. Однако вместо этого женщину отвезли в Мьянму в трудовое рабство. Затем с родными девушки связались неизвестные и сообщили, что ее продали на органы, а тело кремировали, после чего вымогали 500 тыс. долларов за труп.

Белорусское посольство во Вьетнаме провело поисковые мероприятия при участии силовых и дипломатических органов обеих стран. К операции присоединились почетные консульства республики в Янгоне и Бангкоке.

Ранее сообщалось, что россияне и граждане иных государств СНГ становятся жертвами похищений в мошеннических кол-центрах Мьянмы. Там людей избивают, держат за выкуп и угрожают тем, что продадут на органы.

