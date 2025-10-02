Пытки и торговля органами: как русские заложники содержатся в кол-центрах Мьянмы

Граждане России и других стран становятся жертвами похищений и принудительного труда в мошеннических кол-центрах Мьянмы, где людей избивают, удерживают за выкуп и угрожают продажей на органы, сообщает kp.ru .

Русская девушка из Читы прилетела в Бангкок работать моделью, но ее похитили и вывезли в Мьянму, где удерживали в мошенническом кол-центре. Через три дня при содействии посольства ее освободили. Подобные случаи происходят регулярно: людей разных национальностей обманом или силой перевозят из Таиланда в Мьянму, где заставляют работать на мошеннических фабриках. Тем, кто не выполняет нормы, угрожают насилием, а сбежать практически невозможно.

Блогер Светлана Шерстобоева рассказала о Люсии из Киргизии, которая работает в мьянманском лагере «печатницей», рассылая тысячи сообщений для обмана людей. По словам Люсии, в лагерях много выходцев из СНГ, в том числе русские девушки. Некоторых заманивают обещаниями высокой зарплаты, но на деле их превращают в рабов. Чтобы разорвать контракт, требуется крупная сумма, которую мало кто может заплатить.

Жертвами становятся и обычные туристы. Например, сисадмина из ЮАР Оли похитили прямо в аэропорту Бангкока и переправили в Мьянму, где он оказался в кол-центре. По словам Шерстобоевой, в случае похищения лучше попытаться сообщить о себе, чем пытаться сбежать.

Кол-центры контролируют китайские преступные группировки. В лагерях содержатся десятки тысяч человек, которых заставляют заниматься мошенничеством. По данным ООН, в нелегальных кол-центрах в Мьянме удерживают около 120 тысяч человек, а доход преступных организаций достигает 64 млрд долларов в год.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.