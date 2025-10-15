Туристку из Белоруссии продали на органы в Мьянме и сожгли труп

Путешественницу из Белоруссии продали на органы в Мьянме и сожгли труп. Она собиралась работать в Таиланде, но угодила в скам-центр, где приносила мало материальных средств в качестве «модели», сообщает Mash .

Белоруска хотела работать за границей. Она отправилась на собеседование в Бангкок в Таиланде в качестве модели.

Однако вместо этого ее отвезли в Мьянму и превратили в рабыню. Девушке нужно было «быть красивой», обслуживать «хозяев» и обманывать богатых людей на деньги. Белоруска перестала выходить на связь с 4 октября.

Сначала за ее труп у близких вымогали 500 тыс. долларов. Однако через несколько суток сообщили, что тело кремировали. Семья просит вернуть в Белоруссию прах.

Ранее сообщалось, что россияне и граждане иных государств СНГ становятся жертвами похищений в мошеннических кол-центрах Мьянмы. Там людей избивают, держат за выкуп и угрожают тем, что продадут на органы.

