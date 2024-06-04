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Прокуратура взяла на контроль стрельбу по автобусу в районе Бибирево

Прокуратура держит на контроле проверку по факту стрельбы по общественному транспорту из окна многоэтажного дома на севере Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно, неизвестный открыл стрельбу из окна жилого дома по прохожим на улице Костромская в столичном районе Бибирево. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина, им оказали медицинскую помощь. Также злоумышленник обстрелял автобус.

Прокуратура контролирует проверку по факту случившегося, а также установление личности подозреваемого и привлечение его к ответственности.

Как сообщили в столичном Минтрансе, в результате стрельбы в общественном транспорте повреждено остекление. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

На месте происшествия работают городские оперативные службы, перекресток на Костромской улице перекрыли.