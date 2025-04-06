Прокуратура в Подмосковье начала проверку после ДТП с фурой
Прокуратура начала проверку после ДТП с фурой на железной дороге в Подмосковье, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
«Транспортная прокуратура проведет проверку исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
В Московской области водитель грузовой фуры нарушил правила и выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Машинист не успел остановить локомотив, и произошла авария. Столкновение фуры и поезда произошло в 18:05 на перегоне Усады Окружные — Детково Большого кольца МЖД. В результате ДТП на железнодорожных путях никто не пострадал, однако локомотив сошел с рельсов.
К месту происшествия были направлены два восстановительных поезда. Движение поездов к настоящему моменту частично уже восстановлено.