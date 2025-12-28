Прокуратура проводит проверку после инцидента с искалеченным львенком в Москве

Искалеченного львенка изъяли у московского блогера. Проводится проверка по факту жестокого обращения с диким животным, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Предварительно, в ночь на 25 декабря московский блогер передал волонтерам маленькую львицу в возрасте 2,5 месяцев. Хищник, которого содержали в квартире на территории «Москва-Сити», находился в критическом состоянии. В ходе осмотра у львицы обнаружили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и общее истощение костной ткани.

Прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств и причин получения множественных телесных повреждений животным. В настоящее время львица проходит лечение и реабилитацию под присмотром специалистов.

С 1 сентября текущего года в России действует запрет на домашнее содержание львов и еще 120 видов диких животных.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.