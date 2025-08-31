Прокуратура показала момент мощного пожара в Балашихе

сегодня в 11:19

Около 9:00 по московскому времени в подмосковной Балашихе загорелось складское помещение. Спасатели почти два часа тушат пламя. Прокуратура по Московской области в официальном Telegram-канале показала момент работы сотрудников МЧС, а также заявила, что проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

На опубликованных кадрах видно, как большая территория складских помещений горела, практически полностью охваченная пламенем. Сотрудники МЧС РФ задействовали специальные шланги с водой, чтобы для начала локализовать площадь пожара. На данный момент проводятся работы, направленные на ликвидацию пламени.

«После ликвидации возгорания Балашихинская городская прокуратура проконтролирует установление всех обстоятельств произошедшего. Точные выводы о причинах возгорания будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы», — сообщили в прокуратуре.

На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что мощный пожар в Балашихе успел перекинуться на соседние здания. Общая площадь горения устанавливается специалистами.