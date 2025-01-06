Прокуратура Москвы устанавливает обстоятельства гибели человека при пожаре

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Сотрудники столичной прокуратуры контролируют установление всех обстоятельств смертельного пожара в Новой Москве, сообщается на сайте ведомства.

Этим занимается прокуратура ТиНАО.

В деревне Летово в Новой Москве минувшей ночью загорелись четыре бытовки, в результате ЧП погиб человек. Тело мужчины нашли в ходе тушения возгорания.

Ранее в поселке Кильмезь в Кировской области полностью сгорело здание соцучреждения. Погибли восемь человек.