Прокуратура Москвы устанавливает обстоятельства гибели человека при пожаре
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Сотрудники столичной прокуратуры контролируют установление всех обстоятельств смертельного пожара в Новой Москве, сообщается на сайте ведомства.
Этим занимается прокуратура ТиНАО.
В деревне Летово в Новой Москве минувшей ночью загорелись четыре бытовки, в результате ЧП погиб человек. Тело мужчины нашли в ходе тушения возгорания.
Ранее в поселке Кильмезь в Кировской области полностью сгорело здание соцучреждения. Погибли восемь человек.