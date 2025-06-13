Прокуратура контролирует установление причин пожара и гибели детей в Подмосковье

Установление причин пожара в Орехово-Зуевском округе, в котором погибло пятеро детей, находится на контроле прокуратуры Подмосковья, сообщается в Telegram-канале госоргана.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Орехово-Зуевская городская прокуратура следит за установлением обстоятельств трагедии.

На месте происшествия работает Орехово-Зуевский городской прокурор Роман Ковалев. Он координирует действия правоохранительных органов.

13 июня пожар произошел в частном жилом доме в подмосковном поселке Куровское. В результате погибли пятеро детей.

Как отмечает прокуратура, самому младшему ребенку было два месяца, самому старшему — 17 лет. Также пострадала их мать. Она госпитализирована с ожогами.