сегодня в 17:22

Прокуратура контролирует расследование ситуации с пожаром во Фрязине

Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств пожара в административном здании во Фрязине.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в данный момент на месте происшествия находится щелковский городской прокурор Иван Денисов.

Специалисты продолжают бороться с огнем, который распространился на площади в 4000 квадратных метров. На место происшествия вылетел вертолет Ка-32 Московского авиационного центра.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что к месту пожара также выехал исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Глава региона подчеркнул, что поиск пострадавших в пожаре людей продолжается. Он также напомнил, что возгоранию присвоен третий ранг сложности.