Проклятое место: внедорожник с женщиной и ребенком провалился под лед Байкала
Фото - © Telegram-канал «Ирина Волк»
В Иркутской области на озере Байкал под лед провалился внедорожник с женщиной и ребенком, их удалось спасти, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Вечером 20 февраля полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС примерно в 5 км от берега Куркутского залива нашли наполовину провалившийся под лед внедорожник.
По словам Волк, приблизившись к авто, полицейские увидели, что за рулем находится женщина, рядом с ней — ее ребенок-подросток. Сами выбраться из машины они не могли.
Она добавила, что сразу же на Байкале началась спасательная операция. Маму с ребенком эвакуировали на борт судна на воздушной подушке. Автомобиль при помощи буксировочного троса вытащили на лед, а затем привели на берег.
Волк напомнила, что выезд транспорта на лед вне открытых переправ категорически запрещен. Нарушение может привести к трагическим последствиям.
Ранее под лед провалилась так называемая «буханка». В ней был водитель и группа китайцев из восьми человек. По данным Mash, экскурсию проводили незаконно. На месте ЧП нашли только семь трупов.
