Проклятое место: внедорожник с женщиной и ребенком провалился под лед Байкала

Еще одна машина с женщиной и ребенком провалилась под лед Байкала

В Иркутской области на озере Байкал под лед провалился внедорожник с женщиной и ребенком, их удалось спасти, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вечером 20 февраля полицейские и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС примерно в 5 км от берега Куркутского залива нашли наполовину провалившийся под лед внедорожник.

По словам Волк, приблизившись к авто, полицейские увидели, что за рулем находится женщина, рядом с ней — ее ребенок-подросток. Сами выбраться из машины они не могли.

Она добавила, что сразу же на Байкале началась спасательная операция. Маму с ребенком эвакуировали на борт судна на воздушной подушке. Автомобиль при помощи буксировочного троса вытащили на лед, а затем привели на берег.

Волк напомнила, что выезд транспорта на лед вне открытых переправ категорически запрещен. Нарушение может привести к трагическим последствиям.

Ранее под лед провалилась так называемая «буханка». В ней был водитель и группа китайцев из восьми человек. По данным Mash, экскурсию проводили незаконно. На месте ЧП нашли только семь трупов.

