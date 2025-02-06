Продавщица шуб в Подмосковье похитила у покупателей 20 млн рублей

В городском округе Королев правоохранительные органы задержали владелицу магазина по продаже верхней одежды, которую подозревают в мошенничестве на сумму более 20 млн рублей, сообщается на сайте «МВД Медиа» .

По предварительной информации, женщина занималась продажей верхней одежды в одном из королевских ТЦ. Своим клиентам предпринимательница предлагала приобрести товар в рассрочку. Чтобы заключить кредитный договор, она делала фотографии клиента и его паспорта. Затем, не ставя клиента в известность, оформляла на его имя несколько кредитов в разных банках.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую на одном из столичных автовокзалов. Женщину подозревают в причастности к совершению 58 аналогичных преступлений. Общий ущерб от ее действий превысил 20 млн рублей.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время предпринимательница находится в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее скандального московского адвоката обманули на 100 тыс. долларов при покупке бриллиантов. Обманутый юрист обратилась с заявлением в полицию.