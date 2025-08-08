Пробка на 2 км: коллапс случился на закрытом КПП «Псоу» на фоне налета БПЛА
Фото - © Telegram-канал Mash
Коллапс случился на границе России и Абхазии во время налета украинских беспилотников на Кубань. Отдыхающие оказались заперты на пункте пропуска «Псоу», который временно закрыли. Образовалась пробка из сотен автомобилей, сообщает Mash.
Поезда и электрички между Абхазией и РФ тоже на время переставали ходить. А в аэропорту Сочи действовали ограничения на прием и отправку самолетов, сейчас они сняты.
За время действия режима «Ковра» на запасные аэродромы направили примерно 17 самолетов. На вылет задержали 60 рейсов. Людям приходится ждать.
В Адлере на фоне опасности БПЛА были закрыты ряд автозаправочных станций. Из-за этого конкуренты увеличили стоимость бензина.
Ранее автомобильный пункт пропуска «Адлер» на границе с Абхазией тоже временно закрыли. Это произошло на фоне атак БПЛА ВСУ в Краснодарском крае.