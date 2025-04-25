Привет с Украины: названо имя владельца взорванного в Балашихе Volkswagen
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Последний, кому принадлежала взорвавшаяся в Балашихе машина Volkswagen Golf, был 40-летний уроженец украинских Сум Игнат К. Он стал гражданином РФ в 2015 году в Карачаево-Черкессии, тогда же и получил права, сообщает Mash.
Volkswagen Golf 2000-го года выпуска Игнат купил в феврале 2025 года за 380 тыс. рублей.
В 2014 году мужчина работал на мариупольской «Азовстали». Через некоторое время производство сократили, тогда Игнат К. отправился подрабатывать в Россию, посещал в том числе ЯНАО.
Мужчина был зарегистрирован в подмосковных Химках. В социальных сетях не публиковал фотографии около 10 лет. Однако регулярно выкладывал посты против украинских властей.
25 апреля в одном из дворов Балашихи взорвался автомобиль Volkswagen. В этот момент мимо него проходил замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант ВС РФ Ярослав Москалик. Мужчина скончался.
По факту случившегося завели уголовное дело.