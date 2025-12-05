Пришел занять денег: в Кургане поймали убившего ветерана ВОВ из-за 15 тыс рублей

В Курганской области задержали подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ в 2009 г

Следователям в Курганской области удалось задержать мужчину, который подозревается в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Его не могли поймать больше 16 лет, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в селе Чаши в июне 2009 года. Тогда тело пожилой женщины-ветерана нашел соцработник. На трупе были следы насильственной смерти, а из дома были похищены 15 тыс. рублей и государственные награды.

Несмотря на проведенные следственные и оперативные мероприятия, личность убийцы тогда не удалось установить. Уголовное дело приостановили, но спустя 16 лет оно было возобновлено. Следователи вместе с криминалистами повторно изучили материалы, исследовали вещдоки и нашли на орудии убийства профиль ДНК.

Так правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого — мужчины 1986 года рождения. Также были найдены свидетели, которые опознали в нем предполагаемого убийцу.

В результате был задержан 39-летний житель города Шадринска. Выяснилось, что в июне 2009 года он пришел к ветерану, чтобы попросить денег в долг. Услышав отказ, он пошел на убийство, после чего похитил денежные средства и госнаграды потерпевшей.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Фигурант проверяется на причастность к совершению иных возможных эпизодов преступлений.

