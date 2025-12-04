Лежал 13 лет: машину с трупом достали со дна озера под Новосибирском

сегодня в 13:07

В СНТ под Новосибирском со дна озера достали машину с трупом на заднем сиденье

Под Новосибирском в СНТ «Ивушка» со дна озера Плес достали страшную находку — автомобиль Toyota Corolla с трупом мужчины на заднем сиденье, сообщает NGS.RU .

В аварийно-спасательной службе региона рассказали, что машина пролежала на дне озера 13 лет. Водолазная группа по заявке полиции обнаружила ее в 30 м от берега.

Toyota лежала на крыше, а на заднем сиденье нашли труп мужчины. Правоохранительным органам предстоит выяснить, как автомобиль оказался на дне озера, а также установить причину смерти мужчины.

