Лежал 13 лет: машину с трупом достали со дна озера под Новосибирском
В СНТ под Новосибирском со дна озера достали машину с трупом на заднем сиденье
Фото - © Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области
Под Новосибирском в СНТ «Ивушка» со дна озера Плес достали страшную находку — автомобиль Toyota Corolla с трупом мужчины на заднем сиденье, сообщает NGS.RU.
В аварийно-спасательной службе региона рассказали, что машина пролежала на дне озера 13 лет. Водолазная группа по заявке полиции обнаружила ее в 30 м от берега.
Toyota лежала на крыше, а на заднем сиденье нашли труп мужчины. Правоохранительным органам предстоит выяснить, как автомобиль оказался на дне озера, а также установить причину смерти мужчины.
