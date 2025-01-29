Пригородный поезд застрял из-за снежного заноса на Сахалине

Пригородный пассажирский поезд застрял в сугробах на Сахалине. Информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба РЖД.

Инцидент произошел в среду в 9:24 (01:24 по Москве) на станции Сокол.

«Из-за снежных заносов <…> был остановлен пригородный поезд № 6602, следующий по маршруту Долинск — Южно-Сахалинск», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пассажиры на автобусах были доставлены до Южно-Сахалинска. Происшествие не оказало влияния на график движения других составов.

Ранее более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Муйском районе Бурятии. В результате ЧП был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть.