«Приехали тут, нищеброды»: сантехнику не стали платить в ЖК «Гусарская баллада»

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Сантехника обманули на 22,5 тыс. рублей, не заплатив за две предоставленные услуги в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове Московской области. Он отреагировал излишне эмоционально, сообщает « МК: срочные новости ».

У сантехника заказали замену прокладки и устранение засора. Мужчина справился со своей работой и назвал цену — 22,5 тыс. рублей. Клиент платить отказался.

«Приехали тут, нищеброды, еще вызываете сантехников. В свои области поезжайте. Не портите людям деньги и настроение, приехали», — сказал сантехник в аудиосообщении.

Ранее лжефотограф обманул несколько сотен школьников Московской области на выпускные альбомы. Мужчина взял у учеников не менее 15 школ 1 млн рублей и пропал.