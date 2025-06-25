«Приехали тут, нищеброды»: сантехнику не стали платить в ЖК «Гусарская баллада»
Житель одинцовского ЖК «Гусарская баллада» отказался платить сантехнику
Сантехника обманули на 22,5 тыс. рублей, не заплатив за две предоставленные услуги в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове Московской области. Он отреагировал излишне эмоционально, сообщает «МК: срочные новости».
У сантехника заказали замену прокладки и устранение засора. Мужчина справился со своей работой и назвал цену — 22,5 тыс. рублей. Клиент платить отказался.
«Приехали тут, нищеброды, еще вызываете сантехников. В свои области поезжайте. Не портите людям деньги и настроение, приехали», — сказал сантехник в аудиосообщении.
Ранее лжефотограф обманул несколько сотен школьников Московской области на выпускные альбомы. Мужчина взял у учеников не менее 15 школ 1 млн рублей и пропал.