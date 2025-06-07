Лжефотограф кинул несколько сотен школьников Подмосковья на выпускные альбомы

Несколько сотен подмосковных школьников остались без альбомов к выпускному. Фотограф развел выпускные классы более чем на 1 млн рублей и исчез, сообщает SHOT .

По словам родителей, в этом году ученики минимум 15 школ в Красногорске, Балашихе, Реутове и других подмосковных городах стали жертвами Сергея З. Злоумышленник представлялся фотографом и действовал по схожей схеме. Он связывался с родителями учеников и говорил, что пришел по рекомендации выпускников прошлых лет.

Затем мужчина показывал портфолио с якобы своими школьными альбомами и предлагал услуги по цене около 2500 рублей за ученика.

Родители переводили деньги на карту злоумышленника, и он действительно делал фотографии. Например, в Красногорске он фотографировал школьников еще в феврале и обещал доставить готовые альбомы в образовательное учреждение, но так и не появился там.

«Пришел, предложил свои услуги, наобещал много бонусов и удобные условия. После съемки взял аванс, а далее кормил завтраками и требовал полную оплату», — рассказала мама выпускника из Красногорска.

Старшеклассники из других городов пожаловались, что вместо обещанных фотоальбомов они получили лишь пустые ссылки на диск. После этого Сергей добавил их в черный список. Родители оставшихся без альбомов подростков планируют объединиться и написать заявление в прокуратуру.