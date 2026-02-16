Приехал в отпуск между рейсами: тигр в Приморье растерзал моряка

Мужчина доставлял корм на подкормочную площадку, когда встретился с хищником. От полученных в результате нападения травм он скончался.

По данным правоохранительных органов, погибшим оказался 23-летний моряк. Он приехал в отпуск между рейсами к родителям.

Установлено, что мужчина отправился на докормочную площадку вместе с напарником, где они разделились. Вскоре напарник обнаружил тело погибшего и сообщил о случившемся его родственникам.

Ранее гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев рассказал, что напавший амурский тигр мог быть ранен либо человек мог застать его в момент трапезы после охоты.

