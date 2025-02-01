Причиной авиакатастрофы в Филадельфии могли стать баллоны с кислородом

Крушение небольшого самолета на северо-востоке Филадельфии могло произойти в том числе из-за баллонов с кислородом, которые были на борту воздушного судна. Такое предположение высказал корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли, сославшись на источники, пишет РИА Новости .

На северо-востоке Филадельфии произошла авиакатастрофа с медицинским самолетом, в результате которой воздушное судно рухнуло в жилом районе. Федеральные авиационные власти США внесли коррективы в первоначальные данные о количестве людей на борту — вместо предполагаемых двух человек их оказалось шесть.

По мнению Зеоли, роковую роль в происшествии могли сыграть кислородные баллоны, находившиеся на борту медицинского воздушного судна.

«Как мы понимаем, очень возможно, что, так как это медицинский самолет, кислород и… топливо могли спровоцировать такой мощный взрыв. Может, это могло бы дать объяснение этому (катастрофе — ред.)», — сказал американский журналист.

Медицинский рейс, выполнявшийся воздушным судном, трагически завершился вскоре после вылета из локального аэропорта. Экипаж, состоявший из двух пилотов, а также двух медиков, перевозил пациента и сопровождающего его родственника. Полностью заправленный самолет направлялся в Миссури, однако уже через полминуты после старта, достигнув высоты 487 метров, пропал с экранов радаров.

Ранее сообщалось, что на борту рухнувшего самолета мог находиться ребенок. Позднее в Сети появились кадры обрушения воздушного судна.