Появились кадры падения самолета в Филадельфии

В Сети опубликовали кадры, на которых самолет в американской Филадельфии, штате Пенсильвания, терпит крушение. Он на большой скорости падает вниз, после чего происходит сильный взрыв, сообщает РИА Новости .

Затем самолет превращается в огненный шар. На записи слышно, как очевидцы произошедшего пребывают в недоумении.

«Что за черт? Что за черт?», — повторил несколько раз мужчина, снимавший видео.

Крушение в Филадельфии этой ночью потерпел легкомоторный самолет Lear 55. За 30 секунд до произошедшего воздушное судно вылетело из местного аэропорта.

Ранее сообщалось, что на борту Lear 55 были шесть человек, в том числе один ребенок. Скорее всего, он погиб, как и все остальные.