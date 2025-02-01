Ребенок мог погибнуть во время крушения в Филадельфии медицинского самолета

JRAA: ребенок был в разбившемся в Филадельфии медицинском самолете

Несовершеннолетний ребенок летел на медицинском самолете, который потерпел крушение в американской Филадельфии в штате Пенсильвания. В воздушном судне находились шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фирмы, которой принадлежит упавший борт — Jet Rescue Air Ambulance (JRAA).

В самолете летели четыре члена экипажа. Также там находились два пассажира — пациент и его сопровождающий.

«На данный момент мы не можем сообщить о выживших», — отметили в JRAA.

Имена погибших огласят после того, как передадут информацию их родственникам. Телеканал Fox News сообщает, что на борту могла находиться девочка из Мексики. Она следовала на родину после того, как прошла курс лечения в Соединенных Штатах.

Воздушное судно Learjet 55 разбилось 31 января в 18:30 по местному времени (в 02:30 по московскому). Самолет следовал из аэропорта в северо-восточной части Филадельфии штата Пенсильвания.

Из-за крушения борта несколько частных домов и машин получили повреждения.

Ранее сообщалось, что при крушении легкомоторного самолета в Филадельфии получили ранения более 10 человек.